حفيدية صدام حسين تظهر مع محمد رمضان. وتعلق: الرقم1

الأربعاء، 07-07-2021
09:04 ص
ظهرت حفيدة الرئيس العراق
ي الأسبق، صدام حسين، مع الفنان محمد رمضان
، في
صورة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت حفيدة صدام
، صورة على حسابها الرسمي في موقع “انستجرام” صورة تجمعها بالفنان
محمد رمضان
.
وأظهرت الصورة حرير حسين كامل، حفيدة صدام
حسين، وهي تقف بجانب الممثل محمد
رمضان في إحدى قاعات الاحتفالات على ما يبدو.
وعلقت حرير حفيدة صدام
حسين البالغة من العمر 35 عامًا على صورتها مع محمد
رمضان، بقولها: “الرقم1.. نورت يا بطل وخليك ثابت”.
ونالت “حرير” شهرتها بعد تأليفها كتاب مذكرات شخصية، ضم أخبارًا ناقشت
حياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين الرئيس العراق
ي الراحل، وأباها حسين كامل،
وعنونت الكتاب بـ”حفيدة صدام
”.