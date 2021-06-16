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حفل زفاف يتحول إلى مأتم.. ما حدث صادم (صور)

فرح-يتحول-إلى-مأتم-بعد-مصرع-العروسين-في-حفل-الزفاف
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الأربعاء، 16-06-2021 09:55 ص

تحول حفل زفاف أقيم بمحافظة عمران، شمالي اليمن، إلى مأتم، بعد أن سقط جدران مبنى كان يستخدم كخيمة.
وذكرت وسائل إعلامية محلية بمديرية “جبل يزيد”، التابعة لمحافظة عمران، إن 4 سيدات لقين مصرعهن، من بينهن جدة العروسة، وابنة خالها، وأصيبت العشرات بعد سقوط جدار كان يقام فيه “العرس”.
وأوضحت أن المبنى الذي استخدم في “العرس” لم يكن مسقوفاً، حيث اضطر صاحب “الوليمة” لعمل تغطية له بطرابيل قماشية، وربطها إلى الجدران، قبل أن تنسفها الرياح ويقع الجدار على النساء الحاضرات.
وأشارت إلى أن أسرة العروسة، قررت إلغاء العرس على الفور وتأجيله، موضحة ان عدد الوفيات قابل للزيادة، حيث لا تزال عدد من النساء داخل غرف العناية المركزة وحالتهن خطيرة.


 

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