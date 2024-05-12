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"حشيش وترامادول".. النيابة تأمر بضبط عصام صاصا بعد ظهور نتائج التحليل

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عصام صاصا
الأحد، 12-05-2024 01:48 ص


 

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمؤدي المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة؛ حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بمؤدي المهرجانات عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين.

أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار عصام صاصا مؤدي المهرجانات، لاتهامه بالتسبب مقتل شاب، في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، بمنطقة الطالبية، وبعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة، وقت قيادته لسيارته، اثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.

 

وأعدت مباحث الجيزة مأمورية أمنية من قسم شرطة الطالبية، لتنفيذ قرار النيابة العامة، بضبط وإحضار مؤدي المهرجانات عصام صاصا.

كشف مصدر مسئول أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا حتى الآن؛ لتنفيذ قرار النيابة العامة.

وأوضح المصدر، أن عصام صاصا متواجد حاليا خارج البلاد لمشاركته في إحدى الحفلات بدولة الإمارات الشقيقة، مشيرًا إلى أن مؤدي المهرجانات سيتم القبض عليه فور الوصول إلى الأراضي المصرية وترحيله من المطار إلى النيابة العامة.

 

كانت النيابة العامة، قدت أخلت سبيل عصام صاصا بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة القضية، بعد عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.

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