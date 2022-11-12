حسين فهمي: النقاب خطر على المجتمع (فيديو)

اعتبر الفنان حسين
فهمي أن النقاب يشكل تهديداً أمنياً على المجتمع، مشيراً إلى أنه لم يرفض مبدأ النقاب
ولكنه يرى أن ارتداءه ليس حرية شخصية.
وقال حسين فهمي
في مقابلة مع برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، إن
النقاب خطر على المجتمع، فقد كان سبباً في الكثير من الحوادث الأمنية في مصر.
وأضاف فهمي:
"كتير من الناس بيستغلوه بشكل غلط، وحصل في مصر عمليات إرهابية كان النقاب جزءاً
منها لأننا لا نعلم مَن خلفه".
وانتقد الفنان
ارتداء النقاب في المستشفيات ومدارس الأطفال، مضيفاً: "مبفهمش إزاي مدرّسة لأطفال
تيجي المدرسة لابسة نقاب، إزاي الطلاب يفهموا وهما مش شايفين تعابير الوجه".
وتابع: "ولما
تكون ممرضة بتشتغل في مستشفى منقبة إزاي يعنى، أنا مش فاهمها، أصل التواصل بين الناس
هو تعابير الوجه".
وأشار إلى أن وجهة
نظره في النقاب تنطلق من منطق أمني، لأنه لا يستطيع معرفة الشخص الذي يتعامل معه من
خلال النقاب، إن كان رجلاً أو امرأة.
وأكد أنه لا يخاف
من التعبير عن رأيه في النقاب، وقال: "أنا شخص متعوّد على أن أنا أقول رأيي، ومعنديش
حاجة بخاف منها".