حسن شحاتة: محدش يقدر يغير محمد صلاح

السبت، 20-01-2024
03:13 م
نسمه عبد الوهاب
أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن وجود محمد صلاح
، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في الملعب أمر مهم.
وقال حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «محدش يقدر يغير محمد صلاح
، لو هو سليم ولا يعاني من أي إصابة»
.
وأضاف: «محمد صلاح
، في أي لحظة من الممكن أن يسجل هدف، حتى لو هو مش مستواه الفني، لذلك يجب أن يظل في الملعب».
وتابع: «صلاح، لو واقف سلبي في الملعب ولا يبذل أي مجهود، هغيره، ولكن أكيد هو مش هيقبل يكون سلبي في الملعب».