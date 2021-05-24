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حسن الرداد يهدد باللجوء للقضاء بسبب زوجته إيمي سمير غانم

حسن الرداد وايمى سمير غانم
حسن الرداد وايمى سمير غانم
Native
الإثنين، 24-05-2021 06:04 م محمد فضل
هدد الممثل المصري حسن الرداد بأنه سيقاضي حساباً وهمياً على موقع التواصل الإجتماعي، يحمل إسم زوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، ويتابع الحساب أكثر من مليون ونصف مليون متابع.

وكتب الرداد على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً :"أرجو عدم التعامل مع هذه الصفحة المزيفة وتناقل أخبار عن إيمي سميرغانم، حيث إنها صفحة لشخص منتحل شخصية إيمي، وإيمي ليس لديها أي صفحة على الفيسبوك وسوف أتخذ الإجراءات اللازمة تجاه صاحبة أو صاحب الصفحة".

إشارة إلى أن الحساب الذي قصده بكلامه الرداد، كان نشر صوراً لإيمي مع عدد من المعجبين وكتب تعليقاً عليها :"بحب الكلاب بصراحة زيادة عن اللزوم ودي حاجة مرهقة للأعصاب، مش بس كلاب الحيوانات والطيور وكله عاملين زى الأطفال كده بيكونوا عايزين حنية وبس الحياة مش أكل أو شرب، الرحمة، الرحمة دي نعمة من عند ربنا حلوى أوي الحمد لله دايما وابدا ربنا يحفظ الناس كلها ويشفي كل مريض ويارب دي أول دعوى ويحفظ كل الحيوانات الغلبانة دي".
 

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