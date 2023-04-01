حسن الخاتمة.. وفاة شاعرة الصعيد ليلى رفاعي صائمة خلال أدائها صلاة العصر

السبت، 01-04-2023
02:31 م
نسمه عبد الوهاب
سادت حالة من الحزن على أهالي قرية الترامسة التابعة لمحافظة قنا
، بعد وفاة
الشاعرة ليلى رفاعي، وهي صائمة، أثناء أداء صلاة العصر.
وقال منتصر عبدالموجود، أحد أهالي القرية إن السيدة ليلى رفاعي، البالغة من العمر 64 عاما، وهي إحدى شاعرات قنا الموهوبات لفظت أنفاسها اليوم الجمعة في الركعة الرابعة من صلاة العصر، وشيع المئات من أهالي قريتها جثمانها وسط حالة من الحزن.
وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى دفتر عزاء لنعي شاعر قنا، وكتب حمد محمد أحد أهالي القرية قائلا: ماذا بينك وبين الله أن تموتي في هذا الشهر الكريم وأنتي ساجدة لله تصلي العصر.
وكتب آخر: توفيت صاحبة الضحكة المتميزة والوجه البشوش والقلب الطيب.