حسام يطلب تطليق زوجته المنتقبة ويكشف السبب الصادم

ارشيفية





أقام "حسام" 33 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته للضرر؛ مبررًا طلبه "بتلبس شراب وطارحة في البيت".

يقول صاحب الدعوى التي حملت 2790 لسنة 2022، أعمل مدير بشركة استيراد، وتزوجت من "هالة" 23 سنة، عن قصة حب، بعدما تقابلنا سويًا في مناسبة خاصة بعائلتها، ونشأت بيننا علاقة عاطفية انتهت بتقدمي لخطبتها ثم الانتقال إلى عش الزوجية لمدة عامين دون إنجاب أطفال.

يضيف "حسام": عشنا حياة ممتلئة بالسعادة، فكانت "هالة" تفعل كل ما بوسعها حتى تجعلني في أسعد حال، وقد تمكنت من توفير فرصة عمل لها داخل المنزل حتى لا تشعر بالملل، ولم ينقلب وضعها إلا بعدما حضرت دروس دينية لبعض الشيوخ، فعادت زوجتي سيدة لم أعرفها من قبل، غير أنها " لبست النقاب"، وطبقت شروط الحجاب داخل المنزل وخارجه".

يضيف: تركتها تفعل ما تريد لكن بعد فترة طويلة لم أجد نفسي أشعر بالحب أو الراحة بالمنزل "مراتي بتلبس شراب في البيت وفي الصيف"، بعد الاتفاق على الطلاق، تهرب الجميع وقت الذهاب إلى المأذون، ولم يكن أمامي وقتها إلا استشارة المحامي، ونصحني برفع دعوى تطليق للضرر منها.

يختتم الزواج: لجأت بعدها إلى محكمة الأسرة التي لا تزال تنظر الدعوى حتى الآن، بعدما فشلت كل محاولات الطلاق بطريقة ودية سوياً.