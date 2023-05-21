حسام موافي يحذر من مشروب يلجأ له كثيرين عند الإصابة بالحموضة

الحموضة من اضطرابات الجهاز الهضمي، وتحدث نتيجة ارتجاع المعدي، وإفرازات خارج المعدة، مما ينتج عنه حرقة في الصدر وشعور بعدم الراحة، وحرقان في الصدر.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الحموضة عرض وليس مرض، وهناك طريقة غير صحية يرتكبها كثير من الأشخاص لعلاج أعراض الحموضة.

وتابع موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدي البلد": "علاج الحموضة بتناول المشروبات الغازية، أمر خاطيء، فهي لا تعالج الحموضة بل تُزيد من أعراضها، وذلك لاحتوائها على كمية من الكافيين".

وأضاف: :"كما يسبب تناول المشروبات الغازية إلى الإصابة بالانتفاخ".