الأحد 01 أكتوبر 2023
توقيت مصر 00:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشهد قاس.. كاميرا مراقبة توثق غرق طفل في حمام السباحة

الكارثة المناخية: التحدي الذي يجب مواجهته قبل فوات الأوان

وفاة الفنان محمد فريد إثر أزمة صحية

جمال شعبان يكشف سبب وفاة نجل سامي العدل

وفاة نجل سامي العدل بشكل مفاجئ

حسام موافي يحذر من تربية الحمام.. تسبب مرض خطير|

الرحالة محمد المصري يكشف مفاجأة مع السلطات السعودية

براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل طفلها وطبخه في الشرقية

الرئيس السيسي في كلمة مؤثرة لـ وزير النقل : «ياكامل ياوزير ربنا يكرمك»

ياسمين عز تتوعد إعلامي شهير: "خاض في سمعتي وهخليه عبرة"

حسام موافي يحذر من تربية الحمام.. تسبب مرض خطير

download
صورة
السبت، 30-09-2023 03:00 م نسمه عبد الوهاب
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من تربية الحمام في المنزل لكونه من أكثر الطيور التي تسبب تليف الرئة.
خطورة تربية الحمام في المنزل

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أضعف عضو في الجسم هي «الرئة»، محذرا المدخنين من خطورة التدخين، لأن التدخين سببا رئيسيا لتلف الرئة.
وتابع: زراعة الرئة تحتاج إلى وجود شخصين متبرعين للمريض، وفي مصر عمليات زراعة الرئة ليست متقدمة مثل باق الدول.

وحذر موافي، أن السبب الرئيسي لحدوث تليف الرئة وجود طيور بالمنزل، مؤكدًا أن الحمام من أكثر الطيور التي تسبب تليف الرئة.
أسباب تليف الرئة
وأكمل: الأكسجين حيز لا يتعدى خمس الهواء، كما أن هناك أعضاء في الجسم تعمل على عدم أكسدة الأكسجين، وتعد الرئة من أبزر الأعضاء التي تعمل على الحفاظ على الأكسجين.

وأوضح موافي، أن المصابين بتليف الرئة عادة ما يحتاجون لأكسجين، ويجب على المريض إيجاد شخصين متبرعين لإتمام عملية زراعة الرئة.

إقرأ ايضا

download (2)

مشهد قاس.. كاميرا مراقبة توثق غرق طفل في حمام السباحة

19_2023-638316081648120526-812

وفاة الفنان محمد فريد إثر أزمة صحية

19_2019-637058156594368212-436

جمال شعبان يكشف سبب وفاة نجل سامي العدل

أخبار متعلقة

EET4SNUc

حسام موافي يحذر مرضى السكر من مضاعفات خطيرة تدمر 7 أعضاء بالجسم