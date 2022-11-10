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حسام حبيب يرد على شقيق شيرين ويسخر منه: يا بطيخة

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شيرين وحسام وشقيقها
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الخميس، 10-11-2022 10:25 ص

رد الفنان حسام حبيب بطريقة غير مباشرة على انتقاد محمد عبدالوهاب لشقيقته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وكان محمد عبدالوهاب، هاجم شقيقته عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقال: "حسبي الله ونعم الوكيل.. تمشي السواق اللى بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصان بناتك".

وأضاف: "وكمان الشغالة البنت الصغيرة اللي ملهاش ذنب مشتيها، وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى المدعو ميمي، اللي من شهر كنتي منزله صورة ليه وكاتبه عليها أجدع راجل في مصر".

وتابع شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب: "يا ترى بقى بعد كل ده لوسي ابن طنط فكيهة اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي من المستشفى، وقاعدة في فيلا قرايبه في منطقة لاند مارك مبسوط؟".

وفتح هذا المنشور باب تكهنات الجمهور حول عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب.

ومن جانبه رد حسام حبيب على هذا المنشور برسالة غامضة عبر خاصية "الاستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال: "زعلان على شلتك يا بطيخة"، في إشارة بسخرية إلى شقيق شيرين عبدالوهاب، المعروف بضخامة جسده وزيادة وزنه.
يذكر أن شيرين عبدالوهاب، كانت قد أصدرت بياناً عن طريق محاميها الخاص "ياسر قنطوش" عقب خروجها من المستشفى.

وكشفت خلاله أنها "تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها، حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص".

وأضاف البيان أن "ذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهاما صريحا بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب".
 

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