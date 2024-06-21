حسام حبيب: هقدم بلاغ ودي جريمة... تفاصيل

الجمعة، 21-06-2024
11:31 ص
نسمه عبد الوهاب
رد الفنان حسام حبيب
على المقاطع الصوتية التي انتشرت له في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث عن أسرة طليقته شيرين عبد الوهاب، مشيرا إلى أنهم آذوها وهم سبب خلافها مع شركة روتانا.
قال حسام حبيب
: "أولا (الفويسات) دي أنا مصرحتش بيها، دي حاجات متسربة ومتاخدة من تليفوني، وأنا هقدم بلاغ ضد اللي عمل كدة، لأن دي مصرحتش بيها لحد، ولا للصحافة، ودي جريمة يعاقب عليها القانون، وأي حد هينشر كلام أنا مصرحتش بيه هتقدم ضده ببلاغ وأنا بحذر أي حد هيستخدم الحاجات دي"، حسب تصريحاته لبرنامج "ET بالعربي".
وتابع: ثانيا، محتوى الموضوع أن أخوها مضى توكيل بأثر رجعي، إنه يتنازل عن مواقع التواصل الخاصة بشيرين عبد الوهاب دون علمها، دا كلام مقدم في بلاغ عن طريق الأستاذ ياسر قنطوش للنائب العام، وتقدروا تتحققوا من الكلام دا، أنا مابقولش كلام مرسل، ولا اتهامات مش موجودة، أنا بقول اتهام شيرين مقدمة بيه ببلاغ عن طريق محاميها.
واستكمل حسام حبيب
: اعتقد إن الناس بدل ما تهاجم المفروض تبدأ تفهم مين السبب في إن شيرين مش عارفة تتواصل مع جمهورها ولا عارفة تنزل أغاني جديدة وهما اللي تسببوا في مشاكل كبيرة جدا بينها وبين شركة الإنتاج بتاعتها، والناس المفروض تفهم ليه شيرين متعطلة وليه مش عارفة تنزل حاجة.