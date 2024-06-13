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حسام حبيب عن خطيب شيرين الجديد:" بحترمه جداً.. وهعملهم أغنية"

حسام حبيب
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الخميس، 13-06-2024 12:52 م


علق حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، على خطوبة الفنانة شيرين عبد الوهاب من رجل أعمال بعد انفصالها عن حسام حبيب، كاشفا حقيقة التصريحات المتداولة له والتي جاء فيها "ربنا يسعدها زي ما أسعدتنا بفنها الراقي وربنا يجعلها آخر الأفراح".

وقال حبيب: "معنديش فكرة عن أي أمور تخص حسام وشيرين، وكل ما نشر على لساني بالمواقع الإخبارية لا أساس له من الصحة وهو تأليف وتلحين عشان كله عايز يركب التريند وخلاص".

وأضاف حسين حبيب: "معنديش أي معلومة عن الاتنين سواء حسام ولا شيرين، وحسام مبيكلمنيش من ساعة المشكلة الأخيرة بتاعتهم، وشيرين ما كلمتنيش من وقتها".

وكان حساب برنامج ET بالعربي على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مكالمة صوتية للفنان حسام حبيب أعلن خلالها تهنئته لطليقته شيرين عبد الوهاب بخطوبتها لرجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وحمل تعليق: "في خبر مفاجىء..تمت خطوبة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال خارج الوسط الفني، حيث كان أول المهنئين حسام حبيب الذي تمنى لها حياة سعيدة.

وفي رسالة صوتية، قال حسام حبيب لـ ETبالعربي: "ألف ألف مبروك، وبتمنالك أحلى حاجة في الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفصل كدا أحلى حاجة في الدنيا".

وأضاف حسام حبيب، أنه قرر عمل أغنية خاصة لشيرين عبد الوهاب وخطيبها بألبومه الجديد، المقرر طرحه الأيام المقبلة، موضحا: "خطيبها رجل محترم جدا جدا، وبحترمه جدا".

وأعلنت شيرين عبد الوهاب انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب بعد وقوع خلافات بينهما.

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