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حزن وصدمة.. جمل سائب يقتل 5 شباب سعوديين

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جمل
Native
Teads
السبت، 12-11-2022 10:33 ص

في واقعة أثارت استياء وحزنًا كبيرًا، لقي خمسة شباب سعوديين حتفهم إثر ارتطام سيارتهم بجمل سائب في طريق الأحمر غرب الأفلاج.
وانتقد مستخدمو تويتر ترك الجمال السائبة على الطرقات، ووجهوا انتقادات لصاحب الجمل الذي أفضى إهماله إلى التسبب في مصرع خمسة شباب.
وطالب المستخدمون، الجهات المعنية بسرعة التدخل من أجل وضع حد لخطورة تلك الطريق، وذلك بسبب ضيقها وكثرة الشاحنات فيها وكذلك ضبط السرعة.
بدورها، حذّرت إدارة المرور أصحاب الحيوانات ودعت لإبعادها عن حرم الطريق، لافتة إلى فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المخالفين.
ونشرت الإدارة تغريدة عبر تويتر، ألزمت فيها أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق حفاظاً على سلامة الجميع.
 

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