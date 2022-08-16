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حريق كنيسة إمبابة يفجع فنانة شهيرة: فقدت 6 من أسرتها (صور)

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الضحايا
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الثلاثاء، 16-08-2022 08:45 ص

تسبب حريق كنيسة إمبابة الذي راضح ضحيته 41 وأصيب آخرين، في فاجعة لدى الفنانة الشابة ميريتيا عماد نجمة برنامج "ذا فويس كيدز"، حيث فقدت 6 أفراد من أسرتها.

وكتبت ميريتيا عماد، منشورا جديدا، من خلال حسابها على فيسبوك، موجهة رسالة لأفراد أسرتها الراحلين: " وحشتوني".

جاء ذلك، بعد أن كتبت من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك”: “‎انتقلت إلى الأمجاد السماوية.. خالتي ماجدة نبيه حبيب، وبنت خالتي إيرين عاطف، وأولادها بارثنيا تامر وميريام تامر وابرام تامر”.
وتابعت قائلة: "وايضا بنت خالتي ميرنا عاطف في حادث كنيسة ابو سفين   امبابه مع المسيح ذاك افضل جدا .. اذكرونا امام عرش النعمة .. بقي عندي 6 قديسين في السما.. ‎بجد أنا مش مصدقة، هتوحشوني يا اغلي ما ليا".


يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، وَجَّه رسالة تعزية، لكل المتألمين من حادث حريق كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة، مؤكدًا أننا كبشر أمام قضية الموت، نصمت جميعًا، وأن ما حدث؛ هو قضاء وقدر، حدث بسماح من الله، ونحن نؤمن أن الله ضابط الكل، وأن الضحايا والمصابين ونحن جميعًا في يد الله، فهو مانح الحياة، وهو من يسمح بأن تنتهي.



وأضاف البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية أجرتها إنجي أنور مع قداسته الإعلامية، عبر برنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن الحادث لا شك وأنه مؤلم ومفجع، ولكن يجب ألا نفقد إيماننا، وألمح أن من انتقلوا، انتقلوا وهم يصلون، وفي فترة صوم السيدة العذراء.


وأشار إلى أنه كلَّف وفدًا كنسيًا بزيارة المصابين، ونقلوا إليهم رسالة محبة من قداسته وتمنياته لهم بالشفاء، وكذلك زار الوفد الشاب محمد يحيى الذي أصيب أثناء محاولته إنقاذ الضحايا.
 

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