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حرارة مرتفعة.. طقس حار غدًا على معظم أنحاء الجمهورية

الأرصاد
الأرصاد
 
الجمعة، 19-03-2021 10:05 م الطيب حسين
كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس يوم غد السبت، مشيرة إلى أنه من المتوقع ارتفاع فى درجات الحرارة.

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.





 

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