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حذفت صورهما.. أول تعليق من طارق صبري حول انفصاله عن شيري عادل

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شيري وطارق
الأحد، 08-10-2023 01:41 م


زادت التكهنات حول علاقة الثنائي شيري عادل وطارق صبري، بعدما حذفت الأولى صورها مع زوجها من حسابها على "إنستغرام".
وبعد يوم من انتشار هذه التكهنات، نفى طارق صبري شائعات انفصاله عن شيري عادل، مؤكدًا أن علاقتهما على ما يرام، وأن زوجته لم تتعمد حذف صورهما.
وقال طارق صبري: "ربما حدث خلل ما في حساب شيري عادل على موقع إنستغرام أدى إلى هذا الخطأ".
واحتفلت شيري عادل بعقد قرانها على الممثل طارق صبري في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ونشرت حينها مجموعة صور من عقد القران.
وقالت شيري عادل في تصريحات سابقة إنها تعرف طارق صبري منذ أكثر من 6 سنوات، منذ تصوير مسلسل "بنات سوبر مان"، مؤكدة أن صداقهما تطورت إلى حب.
على الصعيد الفني، تشارك شيري عادل بدور البطولة مع الممثل أحمد الفيشاوي في فيلم "عادل مش عادل" الذي يجري تصويره حاليًا، والمقرر عرضه في دور السينما الفترة المقبلة.

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