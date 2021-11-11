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«حتى ملابسي الداخلية سرقها».. طليقة مصطفى فهمي تنشر فيديو صادم

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مصطفى فهمي وطليقته
Native
الخميس، 11-11-2021 02:32 م
نشرت الإعلامية اللبنانية، فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، فيديو صادم من داخل شقتها في مصر بعد وصولها للقاهرة للحصول على أغراضها.
وكشفت فاتن موسى في الفيديو اختفاء مقتنياتها الشخصية- حتى ملابسها الداخلية- قائلة: "مفضيلي كل الإكسسوارات تبعي، وكل الأشياء الخاصة، ما تركلي شيء، مفضيلي الدريسنج رووم، جيت على بيتي لأخذ أغراضي على مهلي، واللي من حقي ضل فيه، هيدا بيتي أنا، وما عندي غيره".
وتابعت : "أين متعلقاتي الشخصية؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟ أين مجوهراتي؟ أين إكسسوراتي؟ أين اللاب توب الخاص بي؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية؟ كل ده خدته معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي؟ خلال 12 يوم فقط".
وقالت الإعلامية فاتن موسى، خلال المنشور: "أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محاميه إشهاد الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه، وذلك لحين استرجاع واسترداد كل متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيها مهري غير المقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمي طبقا لاتفاق مصطفى فهمي معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية".

 

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