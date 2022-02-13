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حتى لا تفقد أموالك.. كيف تحجز برنامج العمرة بأرخص الأسعار

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الأحد، 13-02-2022 01:35 م

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة السياحة السابق، إن وزارة السياحة أعلنت عن ضوابط وشروط تسجيل العمرة، والشركات المعتمدة، مشيرًا إلى أن الضوابط الجديدة حرمت 1000 شركة سياحية من تنظيم رحلات العمرة، وأبقت على 1400 شركة فقط.

وقال باسل، إن الشركات المتعمدة لدى وزارة السياحة، والجهات الرسمية تم نشر أسماؤها وعناوينها وطرق الاتصال بها، عبر البوابة المصرية، ووزارة السياحة، وغرفة السياحة، مطالبًا من يرغب في العمرة الاتجاه مباشرة إلى شركة السياحة وعدم الاعتماد على الوسطاء لتوفير مزيد من النفقات التي يتحصل عليها هؤلاء الوسطاء.

وأكمل نائب رئيس غرفة السياحة السابق: «يمكن لطالب العمرة التواصل المباشر من خلال الشركات، أو من خلال البوابة، الحجز عن طريق الشركة بشكل مباشر وليس عن طريق وسيط حتى لا ترتفع التكلفة عليه، كما يتعين عليه الحضور للشركة والاختيار بين البرامج المحددة وفق ظروفه المادية والحصول على نسخة من البرنامج وشروط وقواعد الإلغاء والتنفيذ وبذلك يمكن للمعتمر إجراء رحلة العمرة بأرخص الأسعار بعيدًا عن استغلال الوسطاء.
 

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