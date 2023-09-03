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حتحوت يكشف تطورات صادمة في أزمة القيد بالزمالك

حتحوت يكشف تطورات صادمة في أزمة القيد بالزمالك

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نادي الزمالك
الأحد، 03-09-2023 02:50 ص نسمه عبد الوهاب
كشف الإعلامي هاني حتحوت، تطورات صادمة،بشأن ملف أزمة القيد التي تعرض لها النادي الأبيض، بسبب غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال مصدر في الزمالك لـ هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»،  الآتي :' قولا واحد الزمالك لن يستطيع سداد كل هذه الغرامات قبل غلق باب القيد والموافق 14 من الشهر الجارى بسبب عدم وجود سيولو مالية داخل النادى وبالتالى، الأبيض لن يضم رسميا أى صفقة جديدة'.

وأفاد المصدر أن اللجنة الثلاثية التى تدير نادي الزماكل تتفاوض حاليا مع الأطراف الأخرى من أصحاب النزاع مع نادي الزمالك 'سبورتنج لشبونة ووادي دجلة والغاني أتشيمبونج' لسداد المبالغ المطلوبة وإمكانية التخفيض.

وأشار قائلا :' اللجنة لا تستعجل حل الأزمة حاليا  وخاصة أن النادى لا يتحمل أى ضغوط فى السداد وبالتالى اللجنة تعمل بارتياحية شديدة فى هذا الملف وأنهم قاموا بإبلاغ المدير الفنى للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بذلك، والذي قال بأنه ليس لديه أي مانع بخوض مباريات الفريق حتى يناير المقبل دون إبرام أي صفقات جديدة، بشرط عدم رحيل أى لاعب'.



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