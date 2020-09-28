«حتحوت» يفجر مفاجأة عن اسم خليفة «فايلر» في الأهلي

الإثنين، 28-09-2020
03:31 م
محمد فضل
ارتفعت بورصة التوقعات بين العديد من الإعلاميين حول الأسماء المرشحة
لخلافة
رينيه فايلر
في تدريب النادي الأهلي، لكن الإعلامي هاني حتحوت، فجر مفاجأة
حول مدرب الأهلي الجديد.
وغرد هاني حتحوت من خلال حسابه
الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، قائلًا : " ارتفاع أسهم الأرجنتيني
رودولفو أروابارينا لتولي تدريب الأهلي خلفا للقريب من الرحيل رينيه ڤايلر ومازالت
هناك أسماء مطروحة، لكن أروابارينا قريب حاليا " .
وحددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من
رينيه فايلر
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد
المبرم مع المدير الفني السويسري. كما أكدت الإدارة أن الأمر مبكر لطرح بدائل
للسويسري فايلر
ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص
المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي
ويحافظ على مسيرة الفريق محليًا وقاريا.