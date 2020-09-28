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«حتحوت» يفجر مفاجأة عن اسم خليفة «فايلر» في الأهلي

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هاني حتوت
 
الإثنين، 28-09-2020 03:31 م محمد فضل

ارتفعت بورصة التوقعات بين العديد من الإعلاميين حول الأسماء المرشحة لخلافة رينيه فايلر في تدريب النادي الأهلي، لكن الإعلامي هاني حتحوت، فجر مفاجأة حول مدرب الأهلي الجديد.
وغرد هاني حتحوت  من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، قائلًا : " ارتفاع أسهم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لتولي تدريب الأهلي خلفا للقريب من الرحيل رينيه ڤايلر ومازالت هناك أسماء مطروحة، لكن أروابارينا قريب حاليا " .
وحددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًا لإعلان موقفها من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،  بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني السويسري. كما أكدت الإدارة أن الأمر مبكر لطرح بدائل للسويسري فايلر ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًا وقاريا.

 

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