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حبيبة طارق العريان تفجر مفاجأة عن سبب انفصاله عن أصالة

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اصالة
 
السبت، 26-12-2020 12:55 م المصريون

خرجت عارضة الأزياء اللبنانية التي أثارت الجدل مؤخرًا بعد ارتباطها عاطفيًا بالمخرج طارق العريان، بعد انفصاله عن زوجته أصالة، عن صمتها للرد على الهجوم الذي تعرضت له خاصة بسبب فارق العمر الكبير بينهما.
وكانت صورة المخرج طارق العريان مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان، أثارت موجة جدل وهاجمه الجميع بسببها، بعدما تسببت الصورة في جرح مشاعر طليقته أصالة وأبنائها.
وخرجت "سعفان" عن صمتها لأول مرة للرد على الهجوم الذي طالها، وكشفت سبب انفصال طارق العريان عن زوجته الفنانة أصالة نصرى، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرفه وقتها وإنما عدم سعادته معها السبب لطلاقهما.
وأكدت سعفان على وجود علاقة بينها وبين طارق العريان، رافضةً في الوقت نفسه إتهامها بأنها السبب في إنفصال العريان وأصالة، مشيرةً إلى أنه لم يكن سعيد معها ولهذا إنفصلا.
وكتبت:" أريد أن أخبرك أنني ليس لي دخل في طلاقهم، والطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، وجرى بينهم الكثير من المشاكل، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين".




 

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