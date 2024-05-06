الثلاثاء 07 مايو 2024
توقيت مصر 04:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مدرب جيم العمرانية يـقـ.ـتل حماته في الحمام لسبب صادم

"حبيبة الشماع" جديدة.. فتاة تقفز من سيارة مهندس حاول هتك عرضها

وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة

"قالي هقطعك".. زوجة تطلب الخلع لسبب غريب

شاهد.. البرهان يدفن ابنه في مقبرة بتركيا

محكمة مغربية تصدر حكمها على كويتيين تسببوا في موت فتاة أثناء سهرة حمراء

شاهد.. رونالدو يضرب لاعب "الوحدة" ويسقطه أرضاً

فيديو مؤثر للحظة دفن الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود

إصابة الفنان محمد عبده بالسرطان

خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً

"حبيبة الشماع" جديدة.. فتاة تقفز من سيارة مهندس حاول هتك عرضها

ممارسة-داخل-السيارة
ارشيفية
الإثنين، 06-05-2024 01:16 م


كشفت التحريات الأمنية، تفاصيل قفز فتاة من سيارة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، واتهامها لمهندس بمحاولة اختطافها والتحرش بها، في أول لقاء بينهما بعد تعرفهما على الإنترنت.

وقالت تحريات الأجهزة الامنية في محافظة الجيزة إن فتاة ثلاثينية، حررت محضرا بمركز شرطة كرداسة التابعة للمحافظة، ضد شاب في الخامسة والثلاثين من عمره يعمل مهندس بـ"محاولة اختطافها والتحرش بها داخل سيارته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي".

 

وأضافت التحريات أن "الفتاة تعرفت على الشاب منذ قرابة شهر ونصف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقررا اللقاء لأول مرة، وبالفعل ذهبت إليه وجلسا سويا في كافيه ثم اصطحبها في سيارته للتنزه قليلا".

 

وقالت الفتاة إنه "قاد السيارة على الطريق الصحراوي المظلم ما أصابها بالقلق فطلبت منه العودة إلا أنه رفض، وبدأت يده تتحسس أجزاء حساسة من جسدها فنهرته وصرخت بشدة، وقفزت من السيارة بعدما تعدى عليها بالضرب لإسكات صرخاتها".

 

وأضافت الفتاة أنها "فقدت حقيبتها وهاتفها بعدما تركتهما داخل السيارة وتوقف لها عدد من قائدي السيارات على الطريق لإنقاذها، وتم نقلها إلى المستشفى وتبين إصابتها بإصابات طفيفة، ثم توجهت إلى مركز شرطة كرداسة وحررت محضر بالواقعة".

 

وتأتي الواقعة بعد فترة من وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروق والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التاكسي" والتي لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوما.

إقرأ ايضا

Capture

مدرب جيم العمرانية يـقـ.ـتل حماته في الحمام لسبب صادم

66380c00423604230a4c7c45

وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة

2024_5_5_11_9_0_564

"قالي هقطعك".. زوجة تطلب الخلع لسبب غريب

أخبار متعلقة

IMG-20240416-WA0012

شاهد.. رد فعل والد حبيبة الشماع بعد الحكم على سائق أوبر

تحرش-1

تفاصيل أقوال الفتاة.. مسؤول الجبلاية تحسس مناطق عفتها