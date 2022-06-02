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حبس وغرامة.. المحكمة تصدر قرارها على الزوج الذي ضرب زوجته بالشومة

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الخميس، 02-06-2022 02:11 م

قضت محكمة جنح الأميرية، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب بـ«شومة وسكين» في الشرابية، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «وليد. س. أ»، بالتعدي على زوجته المجني عليها «ماري. م»، بالضرب عمدا، مما أسفر عن إصاباتها بجروح بالغة في رأسها وجسدها، واعتدى عليها بعصا خشبية «شومة» وسكين، ما أحدث إصابتها التي أعجزتها عن ممارسة أعمالها وأشغالها الشخصية لمدة اقتربت من 20 يوما.

وأضافت أوراق القضية أنّ المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «سكين»، وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص «عصا خشبية شومة»، دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة أو الضرورة المهنية.

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،«فيس بوك»، المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعدما وجهت له النيابة تهمة التعدي على زوجته بالضرب محدثا إصابات بالغة في رأسها باستخدام أسلحة بدون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وهي «شومة وسكين».
 

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