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حبس عمدة قرية بالغربية بسبب تنمره على معاق وابنته

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المسن وابنته
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Teads
الثلاثاء، 14-03-2023 12:22 م

 

قضت محكمة جنح زفتي بمحافظة الغربية، بحبس عمدة إحدى القرى، التابعة لمركز زفتي، لمدة شهر بسبب تنمره على مسن معاق.

 

وأصدرت محكمة جنح زفتى، حكما بحبس (ع. م. ف) عمدة إحدى القرى، شهرا وكفالة 500 جنيه؛ لتنمره على رجل مسن وابنته، وهما من ذوي الهمم بمقولة (يا مكسح يا أبو الهبلة).

 

وواجه العمدة اتهامات بالتعدي والتنمر علنًا على رجل مسن يدعى محمد. خ. خ (70 عاما) من ذوي الهمم.

 

وتضمنت تفاصيل الواقعة اعتياد العمدة على التنمر والسخرية من المُسن كلما شاهده، في مشهد أثار حفيظة وغضب الأهالي الذين طالبوا الأمن بسرعة التدخل، وإنقاذ الرجل المُسن وابنته؛ بعد أن تعرض للتهديد من قبل المتهم من أجل التنازل عن القضية.

 

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