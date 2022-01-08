حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة التعدي جنسيًا على فتيات بدار أيتام (تفاصيل)

محمد الأمين

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أصدرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية قراراً بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٨٨ / ٢٠٢٢ بتهمة الاتجار في البشر والتعدي جنسيًا على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور.

وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة مكافحة الاتجار فى البشر والهجرة الغير شرعية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وطلبت النيابة العامة المدعوة دعاء حافظ أنور، بإرشاد المتهم لسؤالها فى التحقيقات.

وأمرت النيابة بالتحفظ على محتوى الحرز رقم 10 أ وإرفاقه بتحقيقات النيابة.

ونقلت "المصري اليوم عن مصادر قضائية وأمنية تفاصيل جديدة في واقعة القبض القبض على رجل الأعمال محمد الأمين من داخل فيلاته بمحافظة القاهرة بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات في الأيتام التي قام بتأسيسها بمحافظة بني سويف خلال الأشهر الماضية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بقيام رجل محمد الأمين رجل الأعمال بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الإيتام، بعد تقنين الإجراءات والتحريات وسماع أقوال المجني عليهن، صدر قرار من الجهات المختصة بالقبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العام لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن محمد الأمين مؤسس مجموعة قنوات سي بي سي، وشبكة في قنوات مودرن، بالإضافة لإلي تأسيس وكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة عامر شركات جروب.