حاول طلب يد حبيبته في حفل كاظم الساهر فتعرض لموقف محرج أمام الفنان (فيديو)

الإثنين، 02-10-2023
11:05 ص
تعرض شاب لموقف محرج ، أثناء تقدمه لخطبة فتاة
على المسرح أثناء حضورهما حفلا للفنان العراقي " كاظم الساهر
".
ووثق مقطع فيديو صعود شاب على المسرح والتحدث إلى الفنان كاظم الساهر
، ثم تم استعداء الفتاة للصعود على المسرح ، وفور صعودها تقدم الشاب لها.
وأبان الفيديو ، محاولة الشاب البحث عن الخاتم لتقديمه للفتاة ولكن لم يستطع العثور عليه ، فقام بتقبيل رأس الفتاة وألتقطا الصور التذكارية مع كاظم الساهر
ونزلا عن المسرح .
ومن جانبه علق الساهر على الواقعة ، وهو يضحك :" مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم ".