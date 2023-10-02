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حاول طلب يد حبيبته في حفل كاظم الساهر فتعرض لموقف محرج أمام الفنان (فيديو)

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الإثنين، 02-10-2023 11:05 ص

تعرض شاب لموقف محرج ، أثناء تقدمه لخطبة فتاة على المسرح أثناء حضورهما حفلا للفنان العراقي " كاظم الساهر ".
ووثق مقطع فيديو صعود شاب على المسرح والتحدث إلى الفنان كاظم الساهر ، ثم تم استعداء الفتاة للصعود على المسرح ، وفور صعودها تقدم الشاب لها.

وأبان الفيديو ، محاولة الشاب البحث عن الخاتم لتقديمه للفتاة ولكن لم يستطع العثور عليه ، فقام بتقبيل رأس الفتاة وألتقطا الصور التذكارية مع كاظم الساهر ونزلا عن المسرح .

ومن جانبه علق الساهر على الواقعة ، وهو يضحك :" مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم ".


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