"حاولوا يخوفونا".. السيسي يتحدث عن استجابته لنداء عاجل

السبت، 18-03-2023
12:46 م
نسمه عبد الوهاب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بالأمس القريب، تم إطلاق المشروع الوطني "حياة كريمة
"، من أجل رفع مستوى المعيشة للمصريين
وأوضح السيسي أنه تمت تنمية أكثر من 4 آلاف قرية مصرية، مؤكدًا أن المشروع استهدف تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري لـ 58 مليون مصري
وأضاف الرئيس، في احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف"،
أنه عندما أطلق المشروع الوطني حياة كريمة
، كانت هناك تقديرات بأن تصل تكلفة المشروع في المرحلة الأولى 800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي قاربت الانتهاء بلغت تكلفتها أكثر من 350 مليار جنيه
وشدد الرئيس السيسي، على أن هناك إصرارًا كبيرًا على تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المشروع الوطني حياة كريمة
، مبينًا أن تكلفتهم ستصل إلى تريليون جنيه
وقال الرئيس السيسي: "المصريون يسطرون اليوم تاريخًا جديدًا بأياد مصرية مخلصة، في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتكامل بجهود تبذل من الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصال