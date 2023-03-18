السبت 18 مارس 2023
توقيت مصر 12:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بشرى سارة.. حول صرف مرتبات شهر مارس 2023

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي .....تفاصيل

"حاولوا يخوفونا".. السيسي يتحدث عن استجابته لنداء عاجل

رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة....تفاصيل

بيان جديد لقديروف بشأن تدنيس وحرق القرآن الكريم

تحرك عاجل من «الهجرة» بشأن تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»

20 ألف جنيه هدية من الحكومة للأمهات.. تفاصيل

مكان سياحي لا يقبل أحد على زيارته.. «ينهي حياة أي كائن حي»

العراق يبلغ ليبيا رغبته في إعادة فتح سفارته...0تفاصيل

إطلاق الصاروخ العابر للقارات رسالة تحذير للأعداء

ADS
 

"حاولوا يخوفونا".. السيسي يتحدث عن استجابته لنداء عاجل

202303170914141414
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Native
Teads
السبت، 18-03-2023 12:46 م نسمه عبد الوهاب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بالأمس القريب، تم إطلاق المشروع الوطني "حياة كريمة"، من أجل رفع مستوى المعيشة للمصريين
وأوضح السيسي أنه تمت تنمية أكثر من 4 آلاف قرية مصرية، مؤكدًا أن المشروع استهدف تنمية حقيقية وتحسين جودة الحياة في الريف المصري لـ 58 مليون مصري
وأضاف الرئيس، في احتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، أنه عندما أطلق المشروع الوطني حياة كريمة، كانت هناك تقديرات بأن تصل تكلفة المشروع في المرحلة الأولى 800 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي قاربت الانتهاء بلغت تكلفتها أكثر من 350 مليار جنيه

وشدد الرئيس السيسي، على أن هناك إصرارًا كبيرًا على تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المشروع الوطني حياة كريمة، مبينًا أن تكلفتهم ستصل إلى تريليون جنيه

وقال الرئيس السيسي: "المصريون يسطرون اليوم تاريخًا جديدًا بأياد مصرية مخلصة، في مجتمع مدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتكامل بجهود تبذل من الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصال
 

إقرأ ايضا

1fba5fe2-aeb0-4e1a-829a-330522d5f41b

بشرى سارة.. حول صرف مرتبات شهر مارس 2023

86b19a73-3a89-4c6c-b725-43829362a7d7

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي .....تفاصيل

0d5dea43-03bc-45da-8d06-8f43da776fa5

رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة....تفاصيل