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حاولت إغراق صرصور دخل أذنها أثناء نومها فكانت الكارثة

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الفتاة
Native
Teads
السبت، 23-07-2022 11:06 ص

انتهى المطاف بامرأة حاولت إغراق صرصور تسلل لأذنها بغسول الفم، بالنوم في غرفة الإسعاف حين لم تسر خطتها كما يرام.
وقامت المرأة حسب "ديلي ستار" بتوثيق محنتها على منصة تيك توك لتحظى بأكثر من 450.000 مشاهدة، وفي أول مقطع فيديو لها قامت بتوثيق رحلتها إلى المستشفى في سنغافورة، وقام المسعفون بفحص أذنها اليمنى بمجموعة من الأدوات الطبية، حيث شرحت ما حصل لها.
وقالت المرأة أنها كانت نائمة في الفراش حين استيقظت على شعور بوجود صرصور بالقرب من أذنها، مشيرة أنها حاولت إبعاده عبر ضربه بسرعة، لكن الصرصور أخذ مسارا معاكسا وتسلل راكضا لداخل أذنها.

وقفزت المرأة بهلع من سريرها كما تقول "وصرخت بصوت عالٍ للغاية. لقد كان الأمر مزعجًا بشكل مثير للاشمئزاز لأنني شعرت به وهو يهتز في أذني".
وحين لم تستطع إخراجه بأصابعها، قادتها غريزتها للركض إلى الحمام، واستخدام زجاجة من غسول الفم  Listerine، وقامت بملء الغطاء وسكبه في أذنها بهدف إغراقه.
وقامت المرأة بعد ذلك كما تابعت باستخدام ملاقط لإنهاء المهمة لكن ذلك لم ينجح أيضا، حين اكتشفت أن الصرصور تفتت في أذنها ميتا. حينها كان عليها اللجوء للمشفى للقيام بهذا الأمر بطريقة محترفة.

وذكرت في النهاية أنه تم انتشال الصرصور قطعة بعد قطعة بدءا بالأحشاء البيضاء، والجلد والقشرة البنية وما إلى ذلك، حتى تنظيف أذنها بالكامل.
 

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