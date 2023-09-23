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«حاميها حراميها»...حارس أمن وراء سرقة مصنع مواد غذائية بأكتوبر

«حاميها حراميها»...حارس أمن وراء سرقة مصنع مواد غذائية بأكتوبر

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السبت، 23-09-2023 02:48 م نسمه عبد الوهاب
كشفت أجهزة الامن بالجيزة، ملابسات واقعة سرقة مصنع مواد غذائية بأكتوبر بالجيزة وضبط مرتكبا الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود بلاغ سرقة مبلغ مالي وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم".

وبسؤال المبلغ "مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع - حارس المصنع،  قرر الأول بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى ، حيث ورد له إتصال هاتفى من الثانى بقيام شخصان بالتعدى عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح نارى وسرقة محتويات الخزينة ، ولدى حضور المُبلغ وجد الثانى مُلقى بالطابق الثانى وبجواره حبل أيد الثانى ذات الأقوال .

بالفحص تبين عدم صحة رواية حارس المصنع ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك ، مع سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية،  لعلمه بمكان الإحتفاظ بأموال المصنع داخل الخزينة حيث قاما بإرتكاب الواقعة وكسر باب الخزينة بإستخدام صاروخ وإنصرف الأخير وبحوزته المبلغ المالى وكاميرات المراقبة المستولى عليها.
وأمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أيد ذات الإعترافات، كما أرشد عن الصاروخ المستخدم ، جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى وتخلصه من الجهازين بإلقائهما بإحدى المصارف المائية بمحيط سكنهnتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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