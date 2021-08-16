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حامل في الشهر الخامس.. وفاة الإعلامية أمينة صحراوي بكورونا

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امينة صحراوي
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الإثنين، 16-08-2021 06:40 م

حالة من الصدمة انتابت الوسط الإعلامي العربي، عقب الإعلان عن وفاة الإعلامية الجزائرية أمنية صحراوي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بالتزامن مع حملها في طفلها الأول في شهره الخامس.
وقالت قناة النهار الجزائرية، التي كانت أمنية صحراوي تقدم النشرة الجوية فيها، إنها توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، لتنضم إلى قائمة طويلة من الإعلاميين الجزائريين الذين فارقوا الحياة.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت تسجيل 603 إصابة بفيروس كورونا، و28 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقد نعى "أمينة" عدد كبير من الإعلاميين في الجزائر والوطن العربي، معبرين عن صدمتهم وحزنهم على رحيلها وطفلها الجنين، داعين لها بالرحمة ولأهلها بالصبر والسلوان.
 

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