حامل في الشهر الخامس.. وفاة الإعلامية أمينة صحراوي بكورونا

الإثنين، 16-08-2021
06:40 م
حالة من الصدمة انتابت الوسط الإعلامي العربي، عقب
الإعلان عن وفاة
الإعلامية الجزائر
ية أمنية صحراوي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا،
بالتزامن مع حملها في طفلها الأول في شهره الخامس.
وقالت قناة النهار الجزائر
ية، التي كانت أمنية صحراوي تقدم
النشرة الجوية فيها، إنها توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، لتنضم إلى قائمة طويلة
من الإعلاميين الجزائر
يين الذين فارقوا الحياة.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الجزائر
ية، أعلنت تسجيل
603 إصابة بفيروس كورونا، و28 حالة وفاة
، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقد نعى "أمينة" عدد كبير من الإعلاميين في الجزائر
والوطن
العربي، معبرين عن صدمتهم وحزنهم على رحيلها وطفلها الجنين، داعين لها بالرحمة
ولأهلها بالصبر والسلوان.