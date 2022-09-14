«حامل دون زواج».. هند القحطاني تستعرض بطنها أمام الكاميرا لترد على المتابعين
هند القحطاني
Native
Teads
الأربعاء، 14-09-202202:46 م
تتصدر الناشطة السعودية المقيمة في الخارج هند القحطاني الحديث عبر مواقع
التواصل الاجتماعي في المملكة، بشائعات يبدو أنها من تصنعها بطريقة ما كي تظل حديث
المغردين.
فبعد شائعة زواجها ووفاتها وهروب ابنتها، قال البعض أنها حامل دون زواج، ما
دفعها للخروج في فيديو للرد على متابعيها حول هذه الشائعة مستعرضة بطنها أمام
الكاميرا.
وخرجت هند القحطاني مستعرضة بطنها المسطحة وكانت مرتدية فستاناً ضيقاً عند
الخصر بتنورة واسعة فأمسكت بالتنورة وشدتها إلى الوراء لتظهر لمتابعيها بأن بطنها
ممسوحة مستغربة هذا الكلام وقالت :"بالله هذا بطن وحدة حامل.. أحمل من وين
بسم الله، لاني بمعرسة ولاعندي بعمل، أحمل من وين؟
واستهجنت القحطاني سؤال هذه المتابعة عن حملها ثم مباركتها لها عليه خصوصاً
بعد أن نشرت الفاشينيستا عدداً من الصور لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل
الاجتماعي تظهر فيها بتنورة ضيقة وثياب تفسر الجسم، مشيرة إلى أن الناس يرون
بأعينهم ويسمعون بأذانهم ويغيرون الحقائق، رغم أن الحقائق مسجلة وموثقة، وشاركت
هند صورة لها من إطلالتها الأخيرة، وعلَّقت: "وين الحمل بالموضوع؟".