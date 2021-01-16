حالتها حرجة.. فنانة شهيرة تستغيث لإنقاذ زميلتها الفنانة

السبت، 16-01-2021
10:57 ص
المصريون
نشرت الفنانة
البحرينية الشهيرة، شيماء سبت
، فيديو عبر حسابها على موقع التواصل
الاجتماعي "إنستجرام"، تستغيث فيه لإنقاذ حياة زميلتها الممثلة البحرينية
أمينة القفاص، بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها مرحلة حرجة في العناية المركزة بأحد
المستشفيات، مطالبة جميع محبيها بالتبرع بالدم لها بشكل عاجل.
ونشرت شيماء، مقطع فيديو استغاثة، قالت فيه: "يا أهالي
الشيمة والفزعة بنتكم بنت البحرين اللي ياما ضحكتكم وأسعدتكم محتاجة دعواتكم ومحتاجة
تبرع للدم ضروري بمستشفى الملك حمد حالتها حرجة وخطرة كثير".
وأضافت شيماء: "للأسف ما في ولا حدا راح يتبرع أرجوكم
إنقذوها هي فصيلة bوabفنانة
نا الجميلة في حالة خطرة بالعناية ومحتاجة دم لا تبخلوا عليها
أرجوكم والله يشفيها ويردها إلنا اللهم أمين راح أحطلكم الأرقام ضروري تواصلوا معهم
وبطالب جميع الفنانين بزيارتها".