حالتها حرجة.. سيارة تدهس شقيقة مرتضى منصور والأخير يقرر التنازل لهذا السبب

تجري دعاء منصور، شقيقة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عملية جراحية بعد إصابتها مساء أول أمس الجمعة، بحادث سير أثناء عبورها الطريق بشارع أحمد عرابي منطقة المهندسين.



وجاء في التقرير الطبي لشقيقة المستشار مرتضى منصور أن المريضة تعاني من كسر بالكوع الأيمن وإصابتها بكسر في منطقة الحوض وكسر في الكاحل الأيمن وكسر بالساق الأيسر.

وأضاف التقرير الطبي أن حالتها غير مستقرة، ويلزم حجزها بالعناية المركزة لاستكمال كافة الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العجوزة، يفيد وقوع حادث تصادم بسيدة، أمام سنترال المهندسين اتجاه جامعة الدول العربية بالجيزة، ما أسفر عنه إصابة دعاء منصور شقيقة المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

كشف محمود شقيق السائق المتهم بصدم شقيقة المستشار مرتضى منصور، أثناء عبورها الطريق في شارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بالجيزة عن تفاصيل وقوع الحادث.

وقال إن شقيقه لم يقصد "أخويا مكانش يقصد ومشفهاش وهي بتعدي"، مضيفا أن شقيقه لم ير السيدة أثناء عبورها وأن الحادث وقع رغما عنه.

وتابع شقيق السائق المتهم في الواقعة، أن "منصور" تنازل عن المحضر المقدم ضد شقيقه نظرًا لظروفه العائلية.