حاصلة على الحزام الأسود.. عروس تطرح عريسها أرضًا في حفل الزفاف (فيديو)

الثلاثاء، 10-05-2022
12:53 م
في
بداية تؤشر على الحياة الزوجية التي سترافقهما طيلة حياتهما، بدأ عروس
ان تركيان
حاصلان على الحزام الأسود بلعبة الجودو حفل زفاف
هما بضربة خاطفة من العروس
أوقعت
العريس
أرضاً، لكنها كانت حركة ودية تنبأ بالحب وبالحياة الزوجية القادمة.
وفي
التفاصيل، افتتح زوجان تركيان من منطقة دينيزلي حاصلان على الحزام الأسود في لعبة
الجودو حفل زفاف
هما بعرض رياضي لفنون القتال، مستعيضين بذلك عن رقصة الافتتاح،
التي تعتبر تقليداً لبدء باحتفال الزواج.
وقامت
العروس
، التي تعمل كمدرّبة محترفة في هذه الرياضة، بتقديم عرض قتالي، أقدمت خلاله
على طرح العريس
، الممارس الهاوي للرياضة، أرضاً في 4 حركات متنوعة مثيرة إعجاب
الحضور الذي أعرب عن تشجيعه لها بالتصفيق الحار.
وحاز
مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الزوجان مرتديان للحزام الأسود فوق لباس الزفاف الرسمي
على إعجاب ناشطي مواقع التواصل الذين تداولوه على نطاق واسع عبر منصات التواصل
الاجتماعي، مع منشورات تشير إلى الترحيب "بالبداية الموفقة للعروس
" في
حياتها الزوجية.