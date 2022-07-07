حادث مروع.. مصرع وإصابة 51 مواطنًا على طريق أسوان (صور)

الخميس، 07-07-2022
10:36 ص
وقع
حادث
تصادم مروع بطريق أسوان
أبو سمبل، اليوم الخميس، ما أدى إلى مصرع
9 أشخاص وأصيب
43 آخرين.
تلقى
اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان
، اخطارا من مأمور مركز شرطة أبو سمبل بوقوع حادث
تصادم بين أتوبيس نقل ركاب، وسيارة نقل بطريق أسوان
أبوسمبل، وهو ما أسفر عن وجود وفيات
ومصابين،
وقال
الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق إسعاف أسوان
، أنه جرى الدفع ب26 سيارة إسعاف إلى
موقع الحادث
، وقامت بتقل 43 مصابا إلى مستشفيات أسوان
الجامعى وأسوان
التخصص، و9 جثث
المتوفين لمشرحة أسوان
العمومية.