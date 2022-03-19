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حادث مروع.. سيارة تدهس عشرات المواطنين في فيصل (فيديو)

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السبت، 19-03-2022 09:22 ص

دهست سيارة ملاكي عددا من المواطنين بشارع العشرين، في منطقة فيصل بالجيزة ، مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 10 أشخاص، وفر قائدها هاربا.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم.
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع العشرين، بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.
وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن سيارة ملاكي يقودها أحد الأشخاص بسرعة كبيرة اصطدمت بعدد من المارة بالشارع، مما أسفر عن إصابة ما يقرب من  10 أشخاص، وفر قائد السيارة هاربا.
وفحص رجال المباحث عددا من كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والتي رصدت اصطدام السيارة بالمصابين، ويجري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهوية قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 

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