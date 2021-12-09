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حادث مأساوي.. يدهس اطفاله الثلاثة بسيارته بالخطأ

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الخميس، 09-12-2021 09:56 ص

شهدت منطقة بر كبد الكويتية ، واقعة صادمة ، حيث دهس مواطن كويتي بسيارته أطفاله الثلاثة عن طريق الخطأ .

وروى مصدر أمني كويتي تفاصيل الواقعة في تصريحات إعلامية ، قائلاً : ” إن المواطن كان يرجع بالسيارة للخلف ولم يتمكن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون فدهسهم عن طريق الخطأ فلقيت طفلة عمرها أربع سنوات مصرعها في الحال، فيما أصيب طفلان آخران، لم يتجاوزا السابعة بإصابات بالغة نقلا على أثرها إلى المستشفى وتم إدخالهما غرفة العناية المركزة – وفقاً لصحيفة القبس الكويتية – .

وأوضح المصدر الأمني :” أنه تم التحفظ على الاب لحين الانتهاء من التحقيقات ” .
 

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