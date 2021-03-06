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حادث بشع.. تمساح يبتلع طفلاً بالكامل

تمساح يبتلع طفلاً بالكامل
تمساح يبتلع طفلاً بالكامل
 
السبت، 06-03-2021 09:36 ص فتحي مجدي
ابتلع تمساح، طفلاً في الثامنة من عمره عندما كان يسبح في النهر مع أخيه الصغير في مقاطعة كاليمانتان الشرقية بإندونيسيا يوم الأربعاء الماضي.

وعثر السكان المحليون على التمساح الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار يوم الخميس، وقاموا بشق بطنه، من أجل استخراج جثة الضحية، وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس" الأسترالية.

وظهر رجال الإنقاذ في مقطع فيديو وهم يسحبون الجثة من معدة التمساح بينما كانت أسرة الضحية تنظر وتبكي.


وقال مسؤول الإنقاذ إن النهر معروف بأنه موطن للتماسيح. وأضاف: "كانوا يذهبون كثيرًا إلى النهر للاستحمام وجلب الماء للطهي".

وفي عام 2018، أقدم القرويون الاندونيسيون المسلحون بالسكاكين والمطارق والنوادي على ذبح 292 التماسيح انتقامًا لمقتل في مزرعة لتربية التماسيح.

وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء "أنتارا"، جثث التماسيح ملطخة بالدماء في في منطقة سورونج بمقاطعة بابوا الغربية، شرقي إندونيسيا.

قال رئيس وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية الإندونيسية في غرب بابوا، إن الضحية البالغ من العمر 48 عامًا دخل مزرعة التماسيح ومن المحتمل أنه كان يجمع العشب لتغذية الحيوانات عندما تعرض للهجوم.

وقال باسار مانولانج في بيان: "سمع موظف شخصًا يصرخ طلبًا للمساعدة، سرعان ما ذهب إلى هناك ورأى تمساحًا يهاجم شخصًا ما". وأضاف مانولانج إنه بعد دفن الرجل دخل القرويون المزرعة وقتلوا جميع التماسيح.

واشار إلى أن المزرعة حصلت على ترخيص لتربية للتماسيح في عام 2013 للحفاظ عليها. لكن أحد الشروط هو أن الزواحف لن تزعج المجتمع، على حد قوله.

وأوضح مانولانج أنه "لمنع حدوث ذلك مرة أخرى، يحتاج حاملو تراخيص الزراعة إلى تأمين المناطق المحيطة". وتابع: "التماسيح هي مخلوقات الله التي تحتاج إلى الحماية أيضًا".
 

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