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جيهان نصر تظهر بالحجاب رفقة بناتها

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جيهان نصر
Native
Teads
الإثنين، 23-01-2023 12:37 م

 

نشرت صفحة "هنا كل الذكريات"، عبر موقع "فيسبوك" صورة للفنانة المعتزلة جيهان نصر مع بناتها.

 

وظهرت جيهان نصر في الصورة وبناتها مرتديات "حجاب"، من أحدث ظهور لهن.

 

وعلقت الفنانة وفاء عامر على الصورة :"قمرات".

 

يذكر أن في عام 1998، تزوجت جيهان من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، واعتزلت الفن نهائياً وارتدت الحجاب، حيث اشترط عليها قبل الزواج الاعتزال والابتعاد تماماً عن الأضواء، وهو ما حدث.

 

وكان آخر ظهور للفنانة المعتزلة عام 2019 بصحبة بناتها، أثناء حضور العرض المسرحي "الملك لير"، والتقطت "جيهان" الصور مع نجوم العرض المسرحي وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني، ثم ظهرت في أكتوبر 2020 في حفل للموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية.




 

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