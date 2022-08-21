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جيهان قمري: عادل إمام قالي هقطعك بوس ومشاهدنا المثيرة كانت في رمضان

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جيهان قمري
Native
Teads
الأحد، 21-08-2022 03:03 م
كشفت الفنانة جيهان قمري كواليس مشهدها المثير مع عادل إمام في «عمارة يعقوبيان».

وقالت الفنانة جيهان قمري: «كنا في منزل الفنان عادل إمام معزومين على الفطار في شهر رمضان، وكنا في ذلك الوقت معه في فيلم عمارة يعقوبيان، وقالي هقطعك بوس.. استأذنت من مراتي».

وتابعت كواليس التصوير في فيلم «عمارة يعقوبيان»: «كانت رائعة والزعيم كان دائماً يضحك معانا ويخلق جو جميل جدًا داخل الكواليس».

وقالت قمري، : "عادل إمام قالي هقطعك بوس واستأذنت مراتي": "أنا ما عنديش حد أخد منه إذن، ووقتها كنا في رمضان وفطرت عند الزعيم في بيته، وقتها كنت متوترة جدا، إني بمثل مع الزعيم، وبعدين خوفوني في الأول منه، وهو في اللوكيشن مرح وكان بيهرج، بس أول ما يبدأ التصوير بيشتغل".

وأضافت: "الناس قالولي إنتي عملتي الدور دا إزاي، أنا فعلا كنت بتحرك بعينيه، أنا كنت حاسة إني بحلم، وكانت تجربة رائعة".

وأكملت: "هي الناس لما بتقولي أتباستي هو فعلا باسني من خدي، وما فيش مشاهد ليا أوفر، وهو اللي اختارني، هي تجربة مميزة، ونقلتني في حتة تانية".

وقالت: "كل شغلي على مدار حياتي ما كنش فيه حاجات أوفر، أنا بتصرف بطبيعتي، وأنا دلوعة، ولما عملت أدوار صعيدية تعبت جدا".

 

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