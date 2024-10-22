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جوري بكر تعلن طلاقها للمرة الثانية وتكشف السبب: مش جوزي

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الثلاثاء، 22-10-2024 10:25 ص


أعلنت الفنانة جوري بكر، عن طلاقها رسميا من زوجها للمرة الثانية منذ 3 أشهر.

 

وقالت جوري، خلال استضافتها في بودكاست "قهوة بلبن": "كان عندي شوية مشاكل مع جوزي ومكناش عارفين نحلها، واتطلقت تقريبا من 3 شهور بس أنا لم أعلن على السوشيال ميديا وكنت محتاجة إني أعلن في الوقت الصح، وتم الانفصال رسميا يوم 15 أغسطس، وأنا دلوقتي بفترة العدة والمفروض كام يوم وتخلص، وهو في النهاية أبو ابني وشخص أكن له كل الإحترام وهو بيحب تميم جدا ونفس الكلام تميم بيموت فيه".

 

وأضافت جوري بكر: "احنا نصيبنا لحد كدة واتقطع والحمد لله على كل حال، وربنا مش بيديكي كل حاجة انتي عايزاها ولازم دايما نبص للنعم اللي ورا كل حاجة كويسة، وده نصيب، والجدل أصلا كان موجود ولكني دخلت في جدل تاني خالص إن الناس على السوشيال ميديا مرحمتنيش بسبب اللي حصل، وكانت بتضايقني جدا.. ودلوقتي لا هو جوزي ولا أنا مراته".

 

وكانت جوري بكر احتفلت بزواجها في مارس 2023 على شاب من خارج الوسط الفني، لترزق منه بطفل أسمته "تميم"، ثم أعلنت انفصالها لأول مرة في مايو 2024.

 

يُذكر أن جوري بكر، انطلقت في عالم التمثيل العام الماضي بعد سنوات من عملها في تقديم البرامج، إذ قدمت أول أدوارها في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، وبعدها شاركت جوري في مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل.

 

وشاركت أيضا في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.

 

كما شاركت في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي.

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