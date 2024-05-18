السبت، 18-05-2024
12:51 م
نسمه عبد الوهاب
علقت الفن
انة جوري بكر
، على قرار انفصالها عن زوجها الذي ارتبطت به من خارج الوسط الفن
ي.
وكتبت جوري، عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله صبرت كتير، واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".
وكانت جوري، أعلنت انفصالها، قائلة: "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.. تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفق الجميع"
وأضافت: "وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
وكانت جوري بكر
احتفلت بزواجها في مارس 2023 على شاب من خارج الوسط الفن
ي، لترزق منه بطفل أسمته "تميم"، ثم أعلنت انفصالها في مايو 2024.
يُذكر أن جوري بكر
، انطلقت في عالم التمثيل العام الماضي بعد سنوات من عملها في تقديم البرامج، إذ قدمت أول أدوارها في مسلسل "البرنس" مع الفن
ان محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامي، وبعدها شاركت جوري في مسلسل "ليه لأ" مع الفن
انة أمينة خليل.