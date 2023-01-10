جورج وسوف يثير الجدل ويستعين بمقرئ للقرآن في عزاء نجله





أثار الفنان الكبير جورج وسوف، تفاعلا عبر السوشيال ميديا، بعد استعانته بمقرئ للقرآن الكريم يتلو آيات من القرآن على روح نجله الراحل"وديع".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لجورج وسوف وبجواره مقرئ للقرآن الكريم وهو يتلو آيات من القرآن الكريم.

وطلب جورج وسوف من الشيخ ياسر الصالح تلاوة آيات من القرآن الكريم في عزاء نجله "وديع" الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة.

وظهر "وسوف" بجوار الشيخ ياسر ويتلو الأخير آيات من سورة "مريم" وسط الحضور.

وانهار الفنان الكبير جورج وسوف أمام نعش نجله الراحل "وديع"، أثناء تشييع جثمانه من كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس الأحد.

وظهر "وسوف" أمام النعش وهو يبكي ويمسك بنعش نجله الأكبر، الذي رحل بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، بعد معاناته من مضاعفات خضوعه لجراحة في المعدة.