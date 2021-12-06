جورج قرداحي يخرج عن صمته بشأن صورته بالرشاش مع حزب الله

الإثنين، 06-12-2021
04:00 م
بعد حالة الجدل التي انشترت على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورة لوزير
الإعلام السابق، جورج قرداحي، حاملا سلاح رشاش وهو في مقتبل العمر ويقف عند إحدى
المواقع وأعلاه صورة للمرشد الإيراني الإمام الخميني وتعود الصورة بحسب المغردين
إلى عام 1986.
وعلق الوزير القرداحي على الصورة خلال مقابلة خاصة على قناة
"الجديد" قائلا: "في سنة 1986 كنت متزوجا ولدي أولاد وهذه الصورة
لا تخصني أبدا، والرجل الذي في الصورة ليس أنا بالتأكيد".
وأضاف قائلا: "لم أحمل السلاح
في عمري ولا أحبذ ذلك كما روج البعض
الآخر لي صورة وأنا بجانب بشير جميل وهذا ليس صحيحا".
وقال قرداحي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب تقديم استقالته، إنه وضع المصلحة
الوطنية فوق المصلحة الشخصية، واستقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في
الخليج.