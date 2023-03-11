السبت، 11-03-2023
08:09 م
نسمه عبد الوهاب
رحب وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، بتوقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية والسعودية
والإمارات بوساطة صينية، بعد أكثر من 7 سنوات على انقطاعها.
وكتب جورج قرداحي، في حسابه عبر تويتر: "أطيب التحيات لكلٍ من دولتي إيران
والسعودية
، وألف مبروك اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني".
وأضاف قرداحي: "بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكرًا".
كان قرداحي وزيرًا للإعلام في الحكومة اللبنانية عندما حدثت أزمة دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية
ولبنان نتيجة تداول مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني مُسجل معه.