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جورجينا تكشف حقيقة انفصالها عن رونالدو

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جورجينا و رونالدو
السبت، 29-04-2023 12:34 ص نسمه عبد الوهاب
قامت جورجينا رودريغيز ، شريكة كريستيانو رونالدو، بـ الرد على الأخبار التي تفيد بأن هناك أزمة في علاقتها العاطفية مع النجم البرتغالي وأنهم على وشك الانفصال. يعيش الزوجان في المملكة العربية السعودية ، حيث انتقل رونالدو إلى نادي النصر السعودي بعد مغادرته مانشستر يونايتد.
وقد تحدثت التقارير في وسائل الإعلام الإسبانية خلال الأسابيع الأخيرة على أن رونالدو "سئم" مع جورجينا ، وأن الزوجين على وشك الانفصال.
وكما أشارت التقارير الصحفية أن الزوجان خاضا مؤخرًا جدالًا كبيرًا قبل ركوب طائرة رونالدو الخاصة، وبحسب ما ورد وقعت المواجهة أمام العديد من الأشخاص الآخرين، ورفضت جورجينا بعد ذلك التواصل مع رونالدو أثناء الرحلة.
أدت هذه المواجهة المتداولة إلى زيادة الشائعات عن الزوجين اللذين لديهما طفلان معًا، على وشك الانفصال وسط ادعاءات  بأنه كل شيء ليس على ما يرام بينهما.

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