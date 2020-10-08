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جورجيا تقترب من الحلم الأوروبي على حساب بيلاروس

جورجيا تقترب من الحلم الأوروبي على حساب بيلاروس

جورجيا تقترب من الحلم الأوروبي
جورجيا تقترب من الحلم الأوروبي
 
الخميس، 08-10-2020 09:57 م المصريون
أصبح منتخب جورجيا على بعد خطوة من بلوغ نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على بيلاروس (1-0) اليوم الخميس في المراحلة الأولى للملحق المؤهل لـ"يورو 2020".
ويعود الفضل في انتصار جورجيا تورنيكه أوكرياشفيلي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لبلاده من ضربة جزاء مبكرا في الدقيقة السابعة من بداية المباراة. 
وسيكون منتخب جورجيا على موعد، الشهر المقبل مع الفائز من مواجهة منتخبي مقدونيا الشمالية وكوسوفو، التي ستجري في وقت لاحق اليوم أيضا، وذلك لتحديد الصاعد لنهائيات "يورو 2020" التي تأجلت لصيف العام المقبل.
 

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