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جوجل تكشف أكثر شئ بحث عنه المصريون في 2022

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جوجل
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الخميس، 08-12-2022 05:03 ص نسمه عبد الوهاب
أعلنت جوجل امس الأربعاء قوائم عمليات البحث الأكثر رواجاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2022 على محرك البحث، بما يعكس اهتمامات سكان دول المنطقة بمختلف الموضوعات.

وأظهرت القوائم أن "سعر الدولار مقابل الجنيه" احتل المركز الأول في البحث في مصر فيما جاء "مؤتمر المناخ" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في المركز الثاني، وكانت أغنية "الغزالة رايقة" من فيلم "من أجل زيكو" على قمة قائمة الترفيه.
وفي الإمارات، تصدر كأس العالم لكرة القدم 2022 قوائم البحث ومن بعده لعبة "ووردل" الإلكترونية فيما كانت الملكة إليزابيث الثانية هي الشخصية الأكثر بحثاً.

وفي السعودية، تصدرت منصة التعليم الذكي "مدرستي" قائمة عمليات البحث ومن بعدها "نظام نور" لمتابعة سلوك ومواظبة الطلاب في المدرسة إلكترونياً، كما كانت الإعلامية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، التي لاقت حتفها برصاص إسرائيلي، من بين أكثر الشخصيات بحثاً.



 

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