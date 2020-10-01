الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«جوجل» تدفع مليار دولار لناشري الأخبار مقابل عرض المحتوى

تحديد موعد النطق بشأن تسليم مؤسس «ويكيليكس» لللولايات المتحدة

نص رسالة فايلر لموسيماني بعد رحيله عن الأهلي

متهم بقتل متظاهرين يخطط لمقاضاة «جو بايدن» بتهمة التشهير

وزير خارجية المجر لـ «الطيب»: نشرف ببداية زيارتنا لمصر من الأزهر

الحكومة تعلن عن توفير 3255 فرصة عمل بأجور تصل لـ7 آلاف

شاهد لحظة سقوط مقاتلة أمريكية من طراز «إف 35 بي»

أرمينيا تستغيث بـ«السيسي» لوقف الحرب عليها

قرار رسمي بسحب دواء خطير من الصيدليات

شاهد.. حسين الجسمي يُلحن أول معزوفة إسرائيلية احتفاءً بالتطبيع

«جوجل» تدفع مليار دولار لناشري الأخبار مقابل عرض المحتوى

Google-agrees-to-pay-news-publishers-1-billion-for-content
جوجل
 
الخميس، 01-10-2020 07:35 م فتحي مجدي

قالت شركة "جوجل" عملاق التكنولوجيا الخميس، إنها وافقت على دفع أكثر من مليار دولار لعشرات الناشرين في غضون السنوات الثلاث المقبلة مقابل عرض محتوى الأخبار على محرك البحث، في خطوة من شأنها أن تساعدها على تجاوز أزماتها مع ناشري الأخبار بعد الشكاوى التي تقدموا بها لسنوات.

وأصافت "جوجل"، أنه سيسمح للناشرين بتحديد المحتوى الذي سيتم عرضه على منصة البحث الخاصة بها. وأشارت إلى أنها ستدفع أيضًا لبعض منتجي المحتوى لتضمين مقالات ممتازة دون أي تكلفة للقراء.

وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "جوجل" في بيان: "هذا الالتزام المالي - وهو أكبر التزامنا حتى الآن - سيدفع للناشرين لإنشاء محتوى عالي الجودة وتنظيمه للحصول على نوع مختلف من تجربة الأخبار عبر الإنترنت".

وأضاف وفقًا لوكالة "يو بي آي": "يختلف هذا النهج عن منتجاتنا الإخبارية الأخرى لأنه يعتمد على الخيارات التحريرية التي يتخذها الناشرون الفرديون بشأن القصص التي يجب عرضها على القراء وكيفية تقديمها".

وتابع: "سيبدأ طرحها اليوم للقراء في البرازيل وألمانيا، وسيتوسع ليشمل بلدانًا أخرى في الأشهر المقبلة حيث تدعم الأطر المحلية هذه الشراكات".

والمنتجون في بريطانيا وأستراليا وكندا هم أيضًا جزء من الصفقة.

وقالت "جوجل" إن الأموال هي استثمار في مستقبل صناعة الأخبار.

قال براد بندر، نائب رئيس إدارة المنتجات للأخبار في "جوجل": "اعتمادًا على القصة وكيف يريدون سردها، يمكن للناشرين المشاركين اختيار أفضل نموذج لعرض أفضل ما في صحافتهم ورواية القصص بالطريقة التي يريدونها ".

أضاف: "هذا السياق الإضافي للمستخدمين لا يساعد المستخدمين على فهم القصة بشكل أفضل فحسب، بل يساعدهم أيضًا في التعرف على الصوت التحريري للناشر وأولوياته".

وفي السنوات الأخيرة، قام بعض المعلنين بتحويل أموالهم من منافذ إخبارية فردية إلى منصات اجتماعية مثل "جوجل" و"فيسبوك"، حيث يظهر المحتوى في كل من نتائج البحث وأقسام الأخبار المخصصة.

وقال منتجو المحتوى، إن هذا التحول كان له أثره على الإيرادات. ودعا الناشرون منصات التواصل الاجتماعي إلى البدء بالدفع مقابل عرض المحتوى.

 

إقرأ ايضا

800

تحديد موعد النطق بشأن تسليم مؤسس «ويكيليكس» لللولايات المتحدة

rittenhouse-biden-18

متهم بقتل متظاهرين يخطط لمقاضاة «جو بايدن» بتهمة التشهير

Echaquan

فيديو صادم.. ممرضات يسخرن من مريضة أثناء احتضارها